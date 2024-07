Leonor hatte erst jüngst ihre Ausbildung beim Heer in Saragossa beendet. Die zweite Etappe ihrer insgesamt dreijährigen militärischen Ausbildung wird sie in der Marineakademie Marín in Pontevedra in Galicien absolvieren, bevor sie ihre Ausbildung bei der Luftwaffe in Murcia im Osten Spaniens antritt. Auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichtet Leonor.