Madrid - Spanien wartet derzeit mit Spannung auf einen möglichen Heimatbesuch des umstrittenen Altkönigs Juan Carlos. Der 85-Jährige, der seit August 2020 in Abu Dhabi im Exil lebt, werde "höchstwahrscheinlich" am Mittwoch in Sanxenxo eintreffen, wo er an einer Regatta teilnehmen wolle, berichtete der staatliche spanische Fernsehsender RTVE.