"Total schwierige Situation"

Die U21 spielt in den letzten offiziellen Länderspielen vor der EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Trnava gegen den Turnier-Gastgeber. Am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) nächster Woche in Darmstadt folgt der Test gegen Titelfavorit Spanien.

Für Di Salvo, der seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert hat, werden die Planungen für den Turnier-Sommer durch die Club-WM erschwert. Dort treten der FC Bayern München, zu dem der Hoffenheimer Bischof wechselt, Beiers Dortmunder Borussia und Red Bull Salzburg an. In allen Aufgeboten stehen mehrere Kandidaten für die U21.