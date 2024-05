Und damit auch für den Mittelstand. Wie äußern sich die Aussagen der Sparkassen, sie seien Partner des Mittelstands, wenn beispielsweise eine Firma in finanzielle Schwierigkeiten gerät?

Grundsätzlich wollen wir keine Schönwetterkapitäne sein, sondern für unseren Mittelstand da sein und mit Unternehmen auch durch eine raue See schippern. Wir tun immer unser Möglichstes, um Firmen in Schieflage beizustehen und sie bei der Sanierung zu unterstützen. Dies wird auch dadurch belegt, dass wir in den zurückliegenden Jahren so gut wie keine Abschreibungen hatten. Natürlich hatte dazu auch die Konjunktur beigetragen.

Banken und Marktumfeld haben sich in den zurückliegenden Jahren stark verändert. Sind Sie vor diesem Hintergrund zufrieden mit der Entwicklung der Sparkasse Markgräflerland?

Sehr sogar. Das Marktumfeld hat sich in der Tat stark verändert, wenn ich nur an den Wettbewerb, die zunehmenden regulatorischen Vorgaben und die sich verändernde Gesellschaft denke. Vor diesem Hintergrund ist das Eigenkapital das Maß der Dinge. Und hier ist die Sparkasse Markgräflerland gut aufgestellt. Wir sind auch ein maßgebender Wirtschaftsförderer in der Region. Zusammen mit der Volksbank decken wir in unserem Einzugsgebiet 80 Prozent der Wirtschaft ab und haben beim Firmenkundengeschäft einen Marktanteil von deutlich über 50 Prozent.

Kann und wird die Sparkasse Markgräflerland auch in Zukunft selbstständig bleiben?

Wir sind ein solides, stabiles und robustes Kreditinstitut und sind nah am Kunden dran. Deshalb gibt es auch von allen Verantwortlichen ein klares Bekenntnis zur Selbstständigkeit. Größe heißt zudem nicht, dass es immer besser wird. Wir haben eine tolle Mannschaft und ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Kunden, Mitarbeitern und Vorstand.

Was war in Ihrer Amtszeit die größte Herausforderung?

Das war die Niedrigzinsphase. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir einmal Negativzinsen bekommen. Das hat das Geschäftsmodell einer Regionalbank auf den Kopf gestellt, schließlich leben wir von der Zinsdifferenz. Das waren drei harte Jahre. Auch der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf die Märkte. Schon die Finanzkrise 2008/09 und 2010 hat die Bankenwelt geschüttelt, weil sie weitreichende Regulierungen zur Folge gehabt hat. Dabei wurde der gesunde Menschenverstand komplett ausgeschaltet. Die Herausforderung in Zukunft wird die demografische Entwicklung sein und die Frage, wie man ausreichend Mitarbeiter und Fachkräfte bekommt.

Gab es auch Enttäuschungen?

Die gehören im Leben dazu. Die größte Enttäuschung für mich ist die nachlassende Verlässlichkeit in vielen Bereichen. „Ein Mensch, ein Wort“ ist heutzutage leider seltener geworden.

Mit welchen Gefühlen verlassen Sie die Sparkasse?

Ich gehe mit guten Gefühlen. Die schönste Zeit meines Berufslebens war hier in der Sparkasse Markgräflerland.

Ist Ihre Nachfolgeregelung auch in Ihrem Sinne?

In jedem Fall. Stephan Grether als mein direkter Nachfolger und Maik Ebner als zweites Vorstandsmitglied halte ich für die Idealbesetzung. Und der Verwaltungsrat hat dies zu meiner Freude genauso gesehen. Es ist durch diese personelle Lösung eine Kontinuität mit neuen Perspektiven gewährleistet.

Sie waren ein erfolgreicher Bankchef. Haben Sie nun keine Angst, in das berühmte Loch zu fallen?

Überhaupt nicht. Ich freue mich auf ein Leben ohne Terminkalender, das ich mit meiner Frau genießen möchte. Außerdem habe ich genügend Interessen im musischen, kulturellen und sportlichen Bereich. Es wird mir bestimmt nicht langweilig. Jede Menge Neues wartet auf mich.

Ulrich Feuerstein

Der Offenburger

war in seiner Heimatstadt von 1981 bis 1990 bei der Sparkasse tätig, studierte an der Sparkassenakademie, ehe er zum Sparkassenverband wechselte, wo er für die Personalentwicklung und als betriebswirtschaftlicher Berater verantwortlich war.

Der 63-Jährige

war von 1995 bis 2000 stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Staufen. Dann wechselte er in den Vorstand der Sparkasse Markgräflerland, wo er 2010 zum Vorstandsvorsitzenden als Nachfolger von Georg Belle avancierte. Darüber hinaus ist er Bezirksobmann der südbadischen Sparkassenvorstände.