Sparkasse Rheinfelden: Sven Gebhardt löst Klaus Schäuble ab

Gebhardt begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1994 mit der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Firma Gummi-Mayer in der Filiale Homburg an der Saar. Im April 2000 wechselte Gebhardt in die Finanzbranche, wo er zuletzt für die Volksbank Freiburg als Regionalleiter Privatkunden und Leiter der medialen Beratung im Privatkundenbereich tätig war.

In dieser Zeit absolvierte er zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen. So schloss er beispielsweise im Jahr 2009 an der Frankfurt School of Finance and Management erfolgreich sein Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt ab. Zuletzt wurden Gebhardt immer wieder verschiedene Leitungspositionen im Kundengeschäft des Freiburger Kreditinstituts übertragen.