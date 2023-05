Sparkasse Wyhlen Neues Geschäftshaus und Filiale eingeweiht

Keine zwei Jahre nach dem Abriss des Vorgängergebäudes im August 2021 hat die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden die Wiedereröffnung der Wyhlener Filiale an gewohnter Stelle gefeiert. Seit Montag bereits ist der Neubau für die Kunden in Betrieb. Damit endete auch der Ausweichbetrieb in den Räumen der gegenüberliegenden Baugenossenschaft (BGGW).