Spatenstich in der Einhäge: Confiserie Mutter zieht nach Rheinfelden

Die vor 50 Jahren in Bad Säckingen gegründete Confiserie Mutter siedelt ins Rheinfelder Gewerbegebiet Einhäge um. Am Montagabend fand am neuen Standort der Spatenstich für den Neubau des Schokolade-, Pralinen- und Krokantproduzenten statt. Die inhabergeführte Manufaktur befinde sich europa- beziehungsweise weltweit auf Expansionskurs, hieß es.