SPD-Antrag zu neuem Eigenbetrieb in Lörrach: Es geht um Bildung und Geld – sehr viel Geld

Die Argumention des Regierungspräsidiums

Die SPD-Fraktion beantragt die Prüfung der Gründung eines neuen Eigenbetriebs für Bildungseinrichtungen, weil „wir wissen wollen, ob der Investitionsstau an unseren Schulen und Kindertagesstätten dadurch schneller abgearbeitet werden kann“, so Christiane Cyperrek in einer Mitteilung vor der Sitzung des Gemeinderats.

Im AUT hatten sich die Kommunalpolitiker mehrheitlich der Sichtweise von Stadt und Regierungspräsidium (RP) angeschlossen. Letzteres habe bereits signalisiert, „dass die Gründung eines solchen Eigenbetriebs nicht genehmigt würde“, so Peter Kleinmagd, Fachbereichsleiter Finanzen bei der Stadt Lörrach, in der Vorlage. Dieser Eigenbetrieb würde den Kernhaushalt der Stadt zu einem großen Teil aushöhlen, heißt es. Das RP habe zudem darauf hingewiesen, dass sich durch die Gründung eines Eigenbetriebs die finanzielle Situation der Kommune nicht ändern oder verbessern würde. Eigenbetriebe seien darüber hinaus mit Mehraufwand verbunden.