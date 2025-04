SPD-Chef "Kurz vor der Klippe": Klingbeil spricht über Krebs

"Mir hat das sehr viel Kraft für alles Weitere gegeben"

Dass er diese Situation damals überstanden habe, sei für ihn bis heute in vielen Punkten "einfach eine Erklärung, warum ich so bin, wie ich bin", sagt der SPD-Chef. "Mir hat das sehr viel Kraft für alles Weitere gegeben. Und wenn Leute heute auf mich gucken und sagen: "Warum ruht der so? Warum ist der nicht so aufgeregt? Warum lässt der sich nicht aus der Fassung bringen?", dann hat das sehr viel bei mir damit zu tun, dass ich sage: Da ist gerade ein bisschen Verlängerung, die ich mir selbst erarbeitet habe."