SPD gewinnt Wahl Hamburg - Insel der rot-grünen Glückseligkeit

Politologe: Hamburg wählt erfrischend gelassen

Nach dem Bruch der Ampel und der Neuwahl des Bundestags sei die Hamburg-Wahl "erfrischend gelassen" ausgefallen, sagt der Politologe Kai-Uwe Schnapp von der Uni Hamburg. Und das habe seinen Grund: "Hamburg ist mit Abstand das reichste Bundesland." Mit dem bundesweit größten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sei die Situation sehr konsolidiert. "Das macht natürlich auch das politische Gestalten einfacher, wenn ich über mehr Ressourcen verfüge."

Offensichtlich habe der Senat nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger "einigermaßen gute Politik geleistet, ist mit diesem Wohlstand auch gut umgegangen und dementsprechend ist dann auch das Wahlergebnis", sagt Schnapp.

Gelassenheit auch in Berlin

Für die Bundesparteien in Berlin bringt die Hamburg-Wahl so kurz nach der harten Polarisierung rund um die Bundestagswahl keine neue große Aufregung - vor allem für CDU-Chef Friedrich Merz und die SPD, die jetzt eine mögliche Koalition im Bund ausloten. Den gebeutelten Sozialdemokraten ist der erste Platz in ihrer Hochburg Hamburg Balsam für die Seele - dabei zieht dank Tschentscher auch wieder der Bonus eines populären Amtsinhabers.

Die CDU fährt Zugewinne bei einer sonst oft schwierigen Großstadt-Wahl ein. Für Merz und SPD und CSU als mögliche Partner in Berlin zählt aber auch, dass nach Hamburg in diesem Jahr schon keine weiteren Landtagswahlen mehr folgen. Eine schwarz-rote Bundesregierung könnte also loslegen, ohne gleich mögliche Denkzettel zu riskieren. Die nächsten Stimmungstests folgen erst im Frühjahr 2026 bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.