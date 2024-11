SPD-Kanzlerkandidatur: Wütende Jusos und eine reumütige Parteichefin

Kritik an Scholz auch aus der Parteiführung

Am Montag will der Vorstand nun Scholz offiziell als Kanzlerkandidaten nominieren. Am 11. Januar soll er auf einem Parteitag bestätigt werden. Ob sich die Partei dann geschlossen hinter ihm versammelt, wird man noch sehen.

Juso-Chef Türmer sagte in Halle zwar, dass die Kandidaten-Debatte für ihn nun beendet sei. Ein klares Bekenntnis zu Scholz war von ihm aber nicht zu hören. Stattdessen kam auf dem Kongress selbst aus der Parteiführung Kritik am Kurs des Kanzlers in der Migrationspolitik. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli warf ihm vor, schnellere Abschiebungen in den Mittelpunkt zu stellen. "Dafür, lieber Olaf, haben wir nicht die Wahl 2021 gewonnen", sagte sie und löste Jubel der rund 500 Delegierten aus.

Auch andere Redner machten ihrem Frust Luft. Ein Delegierter sagte, dass die Unterstützung für Scholz "nicht gottgegeben" sei. "Ich weiß nicht, ob ich in der Kälte stehen und für Olaf Wahlkampf machen werde."