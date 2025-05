SPD: Miersch will Posten als SPD-Generalsekretär abgeben

Berlin - Der designierte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will seinen Posten als Generalsekretär der Partei abgeben. Er werde aber die wichtigsten Aufgaben im Willy-Brandt-Haus weiterhin wahrnehmen "bis meine Nachfolge geregelt ist", schreibt Miersch in einem Brief an die Mitarbeiter der Parteizentrale, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin lädt der 56-Jährige die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugleich zu einer Versammlung am Nachmittag ein. "Ihr verdient Klarheit, wie es jetzt weitergeht", schreibt er.