SPD Schopfheim: Genossen stimmen sich beim Hoch auf Wahlkampf ein

Solar auf Parkplatz

Um die Kommunalpolitik ging es im Statement vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Ulrich. So sei die Verwaltung in der Stadt zu stärken; Fachbereichsleiter sollten auch strategische Entscheidungen treffen und nicht zu sehr in der Tagesarbeit behaftet sein. Der Gebäudebestand der Stadt sei zu reduzieren, was sich aber als nicht so einfach darstelle.

Es brauche mehr Hinweise auf den Parkplatz West, damit die Innenstadt vom Verkehr entlastet werde. Zudem sollte der Parkplatz eine Photovoltaik-Überdachung und einen Batteriespeicher erhalten. Die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sollten nicht ständig hinterfragt werden; vielmehr wäre es wünschenswert, die Wirkung zuerst zu beobachten, bevor über neue Lösungen nachgedacht werde.