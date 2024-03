SPD Steinen-Höllstein: Diskussionen über Satzung und die Begeisterung der Jugend

Diskussion zur Satzung

Dann entstand eine Diskussion über die neue Satzung, in der ein Mitglied den Sinn dieser Wahlen in Frage stellte, da ja, wenn diese Satzung in ein paar Monaten tatsächlich in Kraft treten würde, es vielleicht drei stellvertretende Vorsitzende anstatt deren zwei geben würde oder fünf Beisitzer anstatt dreien oder vielleicht sogar neue Ämter entstehen könnten. Dies bestätigte Kickhöfer zwar, stellte aber auch klar, dass es dann eventuell Neuwahlen geben würde, aber dass bis dahin das am heutigen Tag Beschlossene und Gewählte erst einmal Bestand haben würde. Zudem meinte er, dass der jetzige Vorstand, der aktuell aus sieben Mitgliedern besteht, seiner Meinung nach nicht unbedingt vergrößert werden müsse, sondern lieber klein und effektiv sein sollte.

Nach längerer Diskussion über die Wahl der Beisitzer für ein oder zwei Jahre wurden dann Maya Haas, Joseph Engler und Dieter Gersabeck für zwei Jahre als Beisitzer gewählt.

Wie die Jugend begeistern?

Wie bei wahrscheinlich fast allen Parteien heutzutage stellten sich auch beim Ortsverein der SPD in Steinen-Höllstein die Mitglieder und der Vorstand die Frage, wie man die Jugend für die Politik begeistern und neue Mitglieder finden könnte. Dies war natürlich nicht leicht zu beantworten und so entspann sich die nächste angeregte Diskussion.