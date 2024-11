Der SV Inzlingen (SVI) will am bisherigen Standort eine neue Halle bauen lassen. Die alte SVI-Halle war im Februar 2022 ein Raub der Flammen geworden. Es war nichts mehr zu retten. Die Reste der Brandruine mussten beseitigt werden. Für die neue Halle hat die Volksbank Dreiländereck dem Verein einen Betrag über 3000 Euro überreicht, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Den symbolischen Scheck überreichte Grenzach-Wyhlens Filialleiter Jürgen Keler an die SVI-Vertreter Johanna Rütschle, Thomas Kunzelmann und Sonja Villinger. „Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zum Wiederaufbau der Halle leisten zu können“, wird Keler in der Pressemitteilung zitiert. Die Spende sei dem sogenannten Gewinnsparen zu verdanken. Trotz etlicher wertvoller Gewinne bleibe jährlich ein beachtenswerter Überschuss übrig, von dem wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen in der Region unterstützt werden.