Spendenaktion in Bad Bellingen: Ein rollstuhlgerechtes Auto für die kleine Ellen

Seit Februar wird Ellen in der neuen Intensivpflegeeinrichtung „Kinderzuhause Lebensraum“ in Bad Bellingen betreut (wir berichteten). Für die Familie des schwerkranken Mädchens ist es ein großes Glück, ihr Kind wieder ganz in der Nähe ihres Wohnorts Auggen zu haben. Zuvor hatte die Fünfjährige einen Pflegeplatz am Bodensee. „Jetzt können wir sie so oft besuchen, wie wir wollen, und Ellen auch regelmäßig nach Hause holen – das ist sehr schön“, sagt ihr Vater Michael Echensperger im Gespräch mit unserer Zeitung. Zu kämpfen hat die Familie allerdings mit den praktischen Herausforderungen. Ellen ist auf einen Rollstuhl angewiesen, das Auto der Familie ist jedoch nicht behindertengerecht.