Spendenaktion in Maulburg Zum Dank gibt es Taschen aus Südnamibia

Suppenküche verteilt Essen

Karlfrieder Walz, Pfarrer im Ruhestand, hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt und zu Spenden an die Menschen in Warmbad aufgerufen. 2170 Euro kamen dabei zusammen. Pfarrer Paul Wassmer überwies den Betrag nach Namibia. Nun kam ein Dankeschön aus Namibia für diese große Hilfe, wie Walz mitteilt. Die Spende wird als ein Zeichen der Verbundenheit gesehen. Es werde als Glück und Segen empfunden, dass so viele Menschen im Markgräflerland geholfen haben, die Not in Warmbad zu lindern. Der Wiederaufbau zerstörter Behausungen habe begonnen.

Eine Suppenküche, die täglich ein warmes Essen kocht und verteilt, sei eingerichtet worden. Als Zeichen des Dankes hat eine Frauengruppe von dort, die sich zum Nähen trifft, Taschen nach Maulburg geschickt.