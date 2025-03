Spendenaktion „Leser helfen“: Freude schenken und viel Gutes tun

Für finanziellen Zustupf

Darüber freuten sich nicht nur Karin Racke, die Geschäftsführerin der Diakonie im Landkreis Lörrach, und ihr Stellvertreter Volker Hentschel sowie Caritas-Geschäftsführerin Gudrun Schemel, sondern vor allem die Menschen und Familien, die aus unterschiedlichen Gründen in eine Notsituation geraten und nun in den Genuss eines finanziellen Zustupfs gekommen sind. „Gemeinsam mit Timo Fasching, Marketingleiter des Verlagshauses, ist es uns gelungen, den Grundgedanken unserer Aktion ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ weiter mit Leben zu füllen“, betonte Fraune, der auch die maßgebliche Unterstützung durch die Verlagsspitze erwähnte. Ebenso war er Landrätin Marion Dammann dankbar, dass sie wieder die Schirmherrschaft dieser Hilfsaktion übernommen hat.

Mit Sozialreportagen hat in der Vorweihnachtszeit unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit Diakonie und Caritas Themen wie Altersarmut, Schulden und psychische Probleme aufgegriffen und an konkreten Beispielen die Notlagen von Menschen vor Augen geführt. „Damit bekommt die soziale Not ein Gesicht, sie wird für die Leserinnen und Leser greifbar“, sagte Fraune und fügte hinzu: „Damit haben wir es wie schon seit der Gründung der Hilfsaktion im Jahr 1979 geschafft, Öffentlichkeit für in Not geratene Menschen in einer ansonsten wohlhabenden Region herzustellen.“ Als Schwerpunkte der Hilfsaktion in den zurückliegenden Jahren nannte der Vorsitzende Kinderarmut, Obdachlosigkeit, Gewalt gegen Frauen oder die Folgen von Corona.