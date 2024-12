Spendenaktion „Leser helfen“: Wege, die aus der Schuldenfalle führen

Jetzt kaufen, später bezahlen – dieses verlockende Angebot eines schnellen Kaufs auf Raten spricht viele an. Auch werden in unserer Konsumgesellschaft für Warenkäufe wie beispielsweise Möbel, Handy, Auto, aber auch für den Urlaub Kredite aufgenommen. So lange die Raten bezahlt, die Kredite bedient und Rechnungen beglichen werden können, ist alles in Ordnung. Wenn aber unerwartete Ereignisse wie Arbeitsplatzverlust oder längere Krankheit eintreten, dann können viele ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Es häufen sich nach und nach Schulden an. Zur Geldnot kommen oft noch andere Probleme wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und der drohende Wohnungsverlust und verschärfen die Situation.