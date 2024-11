Spendenaktion „Leser helfen“: Wenn der Alltag mit Kindern für Alleinerziehende belastend wird

Glück und Belastung

Kinder zu haben ist schön, alleinerziehend zu sein, kann zur schweren Bürde werden, wissen die Hilfseinrichtungen im Landkreis Lörrach. Alleinerziehend ist auch die am stärksten von Armut betroffene Familienform in Deutschland. Daran hat sich auch seit Jahren nichts geändert, was sich auch bei der Caritas und Diakonie sowie anderen sozialen Einrichtungen im Landkreis Lörrach abbildet, wie deren Geschäftsführungen wissen. Die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann mit den drei Zeitungstiteln „Die Oberbadische“, „Markgräfler Tagblatt“ und „Weiler Zeitung“ will in Zusammenarbeit mit der Caritas und der Diakonie daher dazu beitragen, Hilfsbedürftige wie Frau K. zu unterstützen, die über das Frauenhaus nach Lörrach kam und ihr Leben neu ordnen muss – was in einer fremden Stadt ohne soziale Kontakte mit wenig Geld fast nicht leistbar ist. So bekam die junge Mutter eine Depression und kann ihre Kinder zurzeit nur bedingt selbst versorgen. Trotzdem soll es ein schönes Weihnachten mit Lichterkette und warmen Winterkleidern geben.

Die puren Zahlen zeigen: Von den mehr als acht Millionen Familien mit minderjährigen Kindern sind 18 Prozent alleinerziehend. In neun von zehn Fällen ist dies die Mutter. Laut Statistischen Erhebungen galten im Jahr 2023 insgesamt 41 Prozent aller Alleinerziehenden als armutsgefährdet. Dabei sind alleinerziehende Mütter deutlich häufiger von Armut betroffen als alleinerziehende Väter. Im Landkreis Lörrach waren im Juni 2024 1348 Alleinerziehende Haushaltsvorstand einer Bedarfsgemeinschaft; das heißt im Bürgergeld-Bezug.