Spendenaktion „Leser helfen“: Wenn die Psyche nicht mehr mitspielt

Auch finanzielle Probleme

Das zeigt das Beispiel einer 60 Jahre alten Frau, die psychisch und körperlich schwer erkrankt ist. Arbeiten kann sie nicht mehr. Sie lebt mit zwei Katzen zurückgezogen in einer Wohnung in einer Landkreisgemeinde und bezieht eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Frau leidet an Depressionen und hat zusätzlich ständig körperliche Schmerzen. Ihre Rente beträgt 900 Euro, davon muss sie 800 Euro für die Miete bezahlen. Da die Frau inzwischen allein lebt, ist das Geld mehr als knapp. Deshalb hofft sie auch auf einen finanziellen Zustupf aus dem Spendentopf der Weihnachtsaktion unserer Zeitung, um sich und ihre Katzen im kommenden Monat mit Lebensmitteln versorgen zu können. Zwar läuft ein Antrag auf Grundsicherung und Wohngeld, doch Sozialleistungen bekommt sie nur in sehr begrenztem Rahmen, da ihre Wohnung zu groß ist. Alleinstehenden steht nämlich maximal eine 45 Quadratmeter große Wohnung zu, wobei maximal 600 Euro Warmmiete bezahlt werden. Deshalb wird für die Frau dringend eine kleinere Wohnung gesucht, was sich allerdings laut Breiholz auf dem angespannten Wohnungsmarkt bislang als schwierig erweist. Die anhaltende Unsicherheit, wie viele Sozialleistungen diese Frau künftig zu erwarten hat, erschwert ihr seelisches Leiden und ruft Ängste in ihr hervor. Ihre Wohnung verlässt die 60-Jährige nur in Begleitung, sei es zum Arzt oder zum Einkaufen. Neben dem Sozialpsychiatrischen Dienst sind dabei auch Freunde eine wichtige Stütze, die für die Frau einkaufen oder mit ihr zum Arzt gehen.