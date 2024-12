Spendenaktion „Leser helfen“: Wichtige Anlaufstelle für Zugewanderte

Viele Ratsuchende

Rund 250 Zugewanderte (keine Flüchtlinge) haben in diesem Jahr die MBE aufgesucht mit den unterschiedlichsten Anliegen. Da geht es beispielsweise um die Suche nach einem Deutsch- und Integrationskurs, um Fragen der Familienzusammenführung, der Kinderbetreuung, des Aufenthaltsrechts oder der Einbürgerung. Auch Verbraucherfragen wie Stromverträge, Müllgebühren und Existenzsicherung sind Themen, mit denen sich die Mitarbeiterinnen der Migrationsberatung beschäftigen. Des Weiteren sorgt sie im Interesse einer schnellen Integration dafür, dass die Kinder über Kindergarten und Schule hinaus Anschluss an einen Verein finden oder einen Platz an der Musikschule bekommen. Und in Sachen Integration ist für Frauen das Internationale Frauencafé des Diakonischen Werks in Friedlingen eine hilfreiche Anlaufstation.

„Oft kommen die Zugewanderten zu uns, weil ihre in ihrem Heimatland erworbene Berufsqualifikation wie Diplome, Schul- und Berufsabschlüsse hierzulande nicht anerkannt werden. In solchen Fällen bemühen wir uns um eine Anerkennung und unterstützen bei der Arbeitssuche“, sagt Silvia Frank mit dem Hinweis, dass es Akademiker gibt, die in Deutschland zusätzlich noch ein paar Semester studieren, um die begehrte Anerkennung zu erhalten. Die Wohnungssuche ist ein ständiges Thema, mit dem die MBE konfrontiert wird. Des Weiteren geht es um familiäre Themen, die Bearbeitung von Anträgen sowie um Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten. Und wenn die Migrationsberatung bei irgendeinem Anliegen nicht weiter kommt, dann ist sie so gut mit anderen Diensten vernetzt, dass sie Hilfe vermitteln kann. „Wir beschäftigen uns mit allen Themen, die den Alltag betreffen“, sagt Silvia Frank zu der bedarfsorientierten, sozialpädagogischen Einzelfallberatung.