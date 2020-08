Spendengelder abgezweigt Ex-Trump-Berater Bannon erklärt sich für nicht schuldig

Richter Stewart Aaron legte am Donnerstag (Ortszeit) in New York fest, dass Bannon gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zunächst freikommt. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Trumps Ex-Berater später das Gebäude verließ. "Dieses ganze Fiasko soll Menschen, die die Mauer bauen wollen, davon abhalten", sagte er wartenden Journalisten und Kamerateams laut der Zeitung "The Washington Post" in Anspielung an die Vorwürfe gegen ihn. Dann stieg er in ein Auto und fuhr davon.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Beschuldigten vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko abgezweigt zu haben. Die gemeinnützige Organisation namens "We Build the Wall" ("Wir bauen die Mauer") habe mehr als 25 Millionen Dollar von "Hunderttausenden" Spendern eingesammelt.