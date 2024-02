Spendenrat:: Geldspenden normalisieren sich auf gutem Niveau

Berlin - Das Spendenaufkommen von Privatleuten in Deutschland ist das zweite Mal in Folge gesunken. Rund 5 Milliarden Euro wurden im Jahr 2023 für wohltätige Zwecke gespendet – etwa 700 Millionen Euro (12 Prozent) weniger als im Jahr zuvor, wie aus der Erhebung "Bilanz des Helfens" im Auftrag des Deutschen Spendenrates hervorgeht, die in Berlin vorgestellt wurde.