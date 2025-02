Spendenübergabe: Wie durch Musik Menschen geholfen werden kann

Mit ihrem Kirchenkonzert unter dem Titel „Hoffen lohnt sich“ in der Weiler Kirche St. Peter und Paul hatten sich Chor und Orchester zum Ziel gesetzt, durch die Kraft der Musik Anteilnahme für Menschen zu erzeugen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. In diesem Benefizkonzert wurde zu Spenden zu Gunsten der Wärmestube in Weil am Rhein aufgerufen. 3500 Euro kamen bei der Kollekte zusammen, die nun der Wärmestube übergeben werden konnten.