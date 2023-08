Spieldorf in Schlächtenhaus Gute Kleidung und Singen gegen den Regen

In Gemeinschaft und Natur

„Wir bieten unseren Kids eine Vielzahl an Betätigungsmöglichkeiten in Gemeinschaft und in der Natur, kompetent betreut von meinem jungen Team. Da braucht es wirklich keine digitalen Geräte“, sagt der Begründer des Spieldorfes.

Eine kleine Ausnahme dürfte man am Höllbach aber am nächsten Freitag, 11. August, machen. Dann nämlich, wenn per Smartphone das Geschehen beim Abschlussfest von den Eltern oder den Jungen und Mädchen festgehalten werden soll.