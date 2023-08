Spieldorf in Schlächtenhaus Zwischen Bank und Gasthaus ist den Kindern viel geboten

Plankenhorn und Wichmann haben für das Spieldorf auch Sonderurlaub von ihren Arbeitgebern bekommen. Das ist bei sozialen Projekten möglich, aber nicht immer selbstverständlich, sagt Kolibaba. Er hat vor gut 30 Jahren das Spieldorf ins Leben gerufen. Vorbild war dabei unter anderem die Spielstadt „Heidel York“ in Heidelberg. Spielstädte habe es damals schon einige gegeben, die Besonderheit in Steinen sei es gewesen, das Ganze aufs Land zu holen.

Pflöcke eingeschlagen

Im Jahr 2025 geht Kolibaba in den Ruhestand. Wie geht es dann weiter mit dem Spieldorf? Er hoffe, dass unter anderem mit der Umbenennung des Vereins AG Kontakt Steinen in Spieldorf Steinen Pflöcke eingeschlagen seien und es weitergeht. Der Verein habe das Spieldorf in vielfältiger Weise unterstützt, sagt Kolibaba, der stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist. Er betont auch, dass das Spieldorf nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer in ihrer Entwicklung fördere. Dass es mit dem Spieldorf weitergeht, da ist Thomas Findling optimistisch. Der Maschinenbaukonstrukteur ist Mitte 30 und langgedienter Betreuer beim Spieldorf. Für die Zukunft aufgestellt ist seit neuestem auch die Ausstattung. So sorgt ein Solarpanel samt Batterie dafür, dass der Kühlschrank in Betrieb bleibt. Auch bei dem Regenwetter gibt es dafür genügend Strom.

Das Spieldorf endet am Freitag mit einem großen Fest für Kinder und Eltern.