Spiele gegen den HSV Relegation für VfB das "Rettungsboot": Es geht um Millionen

HSV will nach Austiegsdrama in die Beletage

Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Aussichten wollen die Hamburger zurück. Der gefühlte Noch-immer-Erstligist schloss seine mittlerweile fünfte Saison in der Zweitklassigkeit als Tabellendritter ab. Die Mannschaft musste das Drama am Sonntag in Sandhausen verkraften.

Nach dem 1:0 beim Absteiger feierten Spieler und Fans bereits die Rückkehr in die Bundesliga. Doch der 1. FC Heidenheim fing durch den Last-Minute-Sieg in Regensburg den HSV noch ab.

Trainer Tim Walter wollte sich mit dem Tiefschlag nicht lange beschäftigen und machte bei sich und seiner Mannschaft eine "Jetzt erst recht"-Stimmung aus. Auch für den 47-Jährigen geht es gegen seinen Ex-Club um sehr viel. Kein Verein ging so offensiv mit dem Ziel Aufstieg um - allen voran Walter.

"Wir haben 66 Punkte erreicht, wir haben 70 Tore geschossen - die beste Bilanz, die wir als HSV in der Zeit hatten", wies er auf die Statistik hin als Beleg für eine erfolgreiche Arbeit. "Die Stuttgarter sind auf Platz 16. Sie hatten die Chance, letztendlich die Relegation aus eigener Hand zu vermeiden. Das haben sie nicht geschafft. Und wir haben es jetzt wieder in der Hand, aus eigener Kraft das Mögliche möglich machen."

Wohlgemuth: "Spüre eine positive Anspannung"

Wohlgemuth gibt sich nach außen hin gewohnt ruhig. "Ich spüre eine positive Anspannung, aber keine besondere Belastung durch solche Spiele. Solange ich sicher bin, dass wir in der Vorbereitung nichts schuldig geblieben sind", sagt der 44-Jährige. "Und ich habe Vertrauen in die Arbeit von Sebastian Hoeneß."

Als der Coach vom glücklosen Bruno Labbadia übernahm, lagen die Schwaben auf dem letzten Platz. Der Relegationsplatz war damals zwei Punkte entfernt. Seither hat Hoeneß in der Liga nur ein Spiel verloren und drei Siege einfahren können.

Trotzdem muss der VfB eine Enttäuschung abschütteln. Denn mit der direkten Rettung hat es nicht geklappt, weil der VfL Bochum die Stuttgarter noch überholte. "Ich bin mir sicher, dass die trüben Gedanken nach dem Regenerationstraining und einem freien Tag verschwunden sind", sagte Wohlgemuth. "Ich glaube, so kenne ich die Mannschaft, die Spieler sind wieder im Angriffsmodus und angriffslustig und alle arbeiten in dem Bewusstsein, alles zu geben."

Walter: "Fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen"

Der VfB habe als Erstligist "eine Art Favoritenrolle", sagte Walter. "Wir haben auf jeden Fall so viel zu bieten, dass wir diese Spiele auch für uns gestalten können. Und wir fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen."

Anders als in Stuttgart stoßen die HSV-Verantwortlichen die Modus-Diskussion an. Der Verein kennt sich mit der Relegation schließlich bestens aus, denn schon dreimal bestritten die Hamburger eine Relegation. Als Erstligist entschieden sie die Duelle für sich, in der Vorsaison reichte es gegen Hertha BSC nicht.

"Jungs bestmöglich an den Start bringen"

Der Erstligist habe als Tabellen-16. mehr zu gewinnen, sagte Walter. Der Bundesligist bekäme die Möglichkeit, über zwei Spiele doch noch die Liga zu halten. "Dass der Dritte, der übers ganze Jahr hinweg in der 2. Liga fast alles oder vieles gewonnen hat, nicht automatisch den Weg nach oben antritt", darüber müsse man sich Gedanken machen.

Wohlgemuth hat noch keine Erfahrungen mit der Relegation gemacht. "Eine Modus-Diskussion fangen wir jetzt ganz sicher nicht an. Wir wussten vor Saisonstart, welche Pläne die Deutsche Fußball Liga mit dem 16. der Bundesliga hatte", sagte er. "Wir lenken unsere Energien darauf, die Jungs bestmöglich an den Start zu bringen. Alles andere ist gerade zweitrangig."