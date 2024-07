Olympische Spiele in Paris Silber-Coup: Butkereit holt erste deutsche Judo-Medaille

"Kleines Quäntchen" hat oft gefehlt

Auch der deutsche Sportchef Hartmut Paulat war von Butkereits Qualitäten überzeugt. "Sie bestimmt die Weltspitze mit", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Oft habe ihr im Kampf um WM- oder EM-Medaillen in den vergangenen Jahren einfach "ein kleines Quäntchen" gefehlt. Diesmal war es anders.

Der deutschen Mannschaft dürfte die Medaille nach zuvor eher tristen Tagen in Paris einen Schub geben. Eine "super Motivation" sei das, sagte Paulat - auch mit Blick auf das Mixed-Team-Event am Samstag, in dem die deutschen Judoka ihren Bronze-Coup von Tokio wiederholen wollen. Auch der Druck auf Weltmeisterin Anna-Maria Wagner sei nun nicht mehr ganz so groß, mutmaßte Paulat. Die Fahnenträgerin geht am Donnerstag auf die Matte.