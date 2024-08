Spiele in Paris Klopp unterstützt engen Freund: "Story muss erzählt werden"

Weltumsegelung mit Ehefrau

Czyz wurde sechs Monate nach seiner Amputation deutscher Meister im Sprint über 100 Meter. Zwei Jahre später nahm er an den Paralympischen Spielen 2004 in Athen teil und gewann auf Anhieb Gold im Weitsprung und in den Sprintrennen über 100 und 200 Meter. Nach vier weiteren paralympischen Medaillen zog er sich zurück und engagierte sich für das Projekt "Sailing4handicaps". Dabei startete er gemeinsam mit seiner Frau Elena Brambilla auf einem selbst gekauften Katamaran eine Weltumsegelung mit einer Prothesen-Werkstatt an Bord, um diese in Entwicklungsländern bereitzustellen.

Während der Corona-Pandemie entschied sich das Paar dazu, sich in Neuseeland niederzulassen. Czyz begann Badminton zu spielen und verwirklichte sich seinen Traum, zu den Paralympics zurückzukehren und in dieser Sportart als erster Spieler aus Neuseeland um Medaillen zu kämpfen. "Wir haben die Qualifikation gemeinsam gefeiert. Es gab so viele Zweifler, die gesagt haben, dass das unmöglich ist, was ich vorhabe", sagte Czyz. "Aber dann hat Jürgen gesagt: Schau Wojtek, wir sind hier. Ich bin deinetwegen hier - genieß es."

"Wir brauchen Leute wie Jürgen"

Nachdem bei der Eröffnungsfeier - anders als bei den Olympischen Spielen - nicht die großen Weltstars aufgetreten waren, ist Klopps Anwesenheit ein Signal. "Wir brauchen Leute wie Jürgen, damit der Fokus auf die Inklusion gelegt wird. Das ist ein großartiger Tag", sagte Czyz mit einem Lächeln auf den Lippen - trotz des Dämpfers, den auch Jürgen Klopp von der Tribüne aus nicht verhindern konnte.