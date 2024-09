Spiele in Paris: Komiker Mockridge entschuldigt sich bei Para-Sportlern

Der Deutsche Behindertesportverband hatte sich auf dpa-Anfrage ebenfalls geäußert und Mockridge zur Sensibilisierung eine Einladung ausgesprochen. Diese nehme er "sehr gerne an", so Mockridge. Er freue sich "auf den Perspektivwechsel und darauf, aktiv zu lernen. Comedy und Sport sollen Spaß machen – immer! Heute hat das nicht geklappt, und das geht auf meinen Deckel", hieß es in seinem Statement abschließend.