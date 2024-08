Spiele in Paris Olympia endet: So läuft die Abschlussfeier

Welche Stars werden dabei sein?

Die Stadt Paris teilte mit, dass Schauspieler Tom Cruise bei der Schlussfeier erwartet wird. Nach Informationen der französischen Zeitung "Le Parisien" ist Cruise an der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge nach LA beteiligt. Der amerikanische Actionstar soll einen Stunt an der Fassade des Stade de France planen und zuvor schon eine Szene rund um den berühmten "Hollywood"-Schriftzug in Los Angeles gedreht haben. Berichte gab es in Frankreich auch über Auftritte der französischen Bands Air und Phoenix.

Was ist über den US-Teil des Events bekannt?

Im Teil der Olympia-Organisatoren von Los Angeles 2028 soll es unter anderem einen Auftritt von Rapper Snoop Dogg geben, außerdem werden zahlreiche Sport-Größen aus den USA erwartet, darunter Basketball-Legende Michael Jordan. Casey Wasserman, der Vorsitzende von LA28, versprach zudem "einige Überraschungen".

Das US-Portal "Variety" berichtete, dass auch Auftritte von Billie Eilish und den Red Hot Chili Peppers geplant sind. Die Singer-Songwriterin und die Rockband sollen demnach von LA aus zu sehen sein - in einem Mix aus aufgezeichneter Performance und Live-Auftritt.