Spieler schaltet sich ein Liverpool-Verhandlung: Wirtz dementiert Rückennummer-Wunsch

Bisher konnten Liverpool und Bayer Leverkusen sich nicht einigen. Einem "Kicker"-Bericht zufolge lehnte der Bundesligist, bei dem Wirtz noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027 hat, auch das zweite Angebot ab. Dabei soll es sich um eine Fixsumme in Höhe von 118 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an Bonuszahlungen gehandelt haben. Bei der ersten Verhandlungsrunde hatte Liverpool dem Bericht zufolge 100 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro an Zusatzzahlungen geboten.