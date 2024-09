Spielplätze: Studie: Weg zum Spielplatz dauert im Schnitt 25 Minuten

Der Untersuchung zufolge haben Kinder in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Stunde und acht Minuten den längsten Weg zu öffentlicher Schaukel, Sandkasten und Rutsche. In Berlin ist der Weg mit acht Minuten am kürzesten. Es gebe ein starkes Stadt-Land-Gefälle, hieß es. Besonders groß seien die Entfernungen in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands.

Wichtige soziale Treffpunkte

"Spielplätze sind nicht nur Orte zum Spielen, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt", erklärte der familienpolitische Experte des Instituts, Wido Geis-Thöne. "Daher ist es auch im ländlichen Raum, wo viele Familien Spielgeräte in ihren Gärten haben, wichtig, dass die Kinder zu einem Spielplatz gehen können." Differenziert man die Ergebnisse nach Städten und Landkreisen, liegt die durchschnittliche Entfernung zu einem Spielplatz in Rostock mit sechs Minuten bundesweit am niedrigsten. Am längsten müssen Kinder im Landkreis Vorpommern-Greifswald gehen: 79 Minuten.