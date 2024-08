Spielwaren Zweistelliger Zuwachs: Lego steigert Umsatz und Gewinn

Ein Erfolgsgeheimnis sieht Christiansen auch in Legos wachsender Anzahl an physischen Geschäften, von denen es mittlerweile mehr als 1000 in aller Welt gibt. Während viele andere Unternehmen ihre Filialen geschlossen hätten und sich immer stärker auf das Online-Geschäft konzentrierten, investiere Lego in beides und könne den Konsumenten in den Läden das gesamte Lego-Universum näherbringen, sagte Christiansen. Die Eröffnung solcher Lego Stores sei zwar anfangs immer recht teuer - wenn sie aber einmal in Gang gekommen seien, liefen sie äußerst gut.

Christiansen berichtete davon, dass man nach der Corona-Pandemie - vielleicht etwas überraschend - gesehen habe, dass die Menschen praktisch überall in der Welt wirklich wieder in Geschäften einkaufen wollten. Zu Pandemiebeginn habe es die Debatte gegeben, ob sich bald alles in den Online-Handel verlagern werde - dies habe sich aber nach der Corona-Zeit wieder umgekehrt.

Schlüsselmarkt Deutschland

Zentral für Lego bleibt weiterhin das Geschäft in Deutschland. "Es ist einer der absoluten Schlüsselmärkte", sagte Christiansen. Die Lage auf dem deutschen Markt sei im Laufe der Zeit ein wenig schwankend mit Höhen und Tiefen gewesen - wenn er aber auf Legos Entwicklung im Laufe der vergangenen fünf Jahre blicke, dann sei er damit sehr zufrieden.