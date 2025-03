Spitzentreffen in Brüssel Abschied in Krisenzeiten: Scholz reist zu EU-Gipfel

Merkel bekam große Verabschiedung - und Scholz?

Eine größere Abschiedszeremonie für Bundeskanzler Scholz wird es beim Gipfel voraussichtlich nicht geben. "Ich glaube, er wird das hanseatisch zurückhaltend angehen", sagte sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch zu der Frage, was Scholz sich da so vorstelle.