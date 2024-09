Sport mit Behinderung: CVJM Lörrach startet ein Angebot im Rollstuhl-Basketball

Zur Teilnahme ermutigt

Burkart erinnerte auch an seine Radtour rund um die Ostsee im Sommer, mit der er Sponsorengelder für das Projekt gesammelt hatte. Vor allem aber ermutigte Roos alle Sportinteressierten, das Training am Montagabend in der Rosenfelshalle einmal auszuprobieren: Menschen mit und ohne Einschränkungen, Frauen, Männer und Jugendliche. Besonders freuen würde er sich, wenn Jugendliche mit Körperbehinderung kommen, sagte Roos.