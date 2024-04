Sport Senioren werden für Fitnessbranche wichtiger

"Wir gehen in den nächsten Jahren von einer hohen Nachfrage in dieser Altersgruppe aus. Gemessen an der Anzahl dieser Altersgruppe in Deutschland und verstärkt noch durch den demografischen Wandel ist das Potenzial enorm", erklärt der Verbandsvertreter. Denn die ältere Zielgruppe sei für Studios aus gleich mehreren Gründen attraktiv.

"Zum einen verfügen ältere Menschen oft über eine stabile finanzielle Situation und sind eher bereit, in ihre Gesundheit und Fitness zu investieren. Zum anderen sind sie motiviert, fit zu bleiben, um ihre Lebensqualität zu verbessern und das Risiko von altersbedingten Krankheiten zu reduzieren", sagt Wulf. Und, auch nicht ganz unwichtig: Als Rentner kann man sich den Tag anders einteilen - und den Studios Kunden in Stunden bescheren, in denen sie normalerweise nicht so stark ausgelastet sind. In vielen Studios gibt es bereits spezielle Kurse, die auf älteres Publikum zugeschnitten sind. Themen sind Mobilität, Gleichgewicht, Flexibilität, Kraft. Auch hier geht der DSSV von einem weiteren Zuwachs aus.

Studios erwarten künftig mehr ältere Menschen

Bei der Studiokette FitX ist die Anzahl der Ü60-Mitglieder in den vergangenen sieben Jahren um fast die Hälfte gestiegen, wie eine Firmensprecherin sagt. Zwar liegt ihr Anteil an der gesamten Mitgliedschaft noch immer im einstelligen Prozentbereich, das Beispiel aber zeigt: Die älteren Semester gewinnen wirtschaftlich an Bedeutung für die Fitness-Firmen. "Wir gehen davon aus, dass in Zukunft mehr Menschen über 60 in Fitnessstudios trainieren werden", sagt Firmensprecherin Johanna Pistor. Konkurrenten haben ebenfalls einen höheren Seniorenanteil als früher, der Zuwachs ist mitunter aber nur moderat: Bei Fitness First waren 2019 noch 9,9 Prozent der Mitglieder Ü60, inzwischen sind es 10,5 Prozent.