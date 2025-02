Sport: Sütterlin und Vogel verabschiedet: IGTS Lörrach mit neuem Führungsteam

Der Jugendschutz

Thema war auch der Jugendschutz. Alle Vereine, bei denen Kinder und Jugendliche aktiv sind, sind gesetzlich verpflichtet, ein Jugendschutzkonzept zu erstellen. Auch die Stadt will in Zukunft ihre Zuschüsse nur noch an Vereine zahlen, die ein Jugendschutzkonzept haben. Um den Vereinen Zeit bei der Erstellung zu lassen, gelte dies aber erst ab 2028, so Sütterlin. Owald ermutigte die Vereine, sich bei Fragen zum Jugendschutz an die Stadt zu wenden.

Die Sportlerehrung

Am 14. März ehrt die Stadt in der Neumatthalle die Sportler des Jahres 2024, die von einem Komitee aus Vereinen, Sportpresse, Rathaus und Gemeinderat in den Sparten Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres gewählt werden. Auch in diesem Jahr kann die Bevölkerung mit abstimmen – bis zum 7. März ist dies online über www.loerrach.de möglich.