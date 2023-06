Sport und Spaß im Wasser „Rheinfelden schwimmt“

Einen großen Anteil am Rahmenprogramm hat die DLRG-Gruppe aus Rheinfelden. Neben den Rettungsschwimmen für Schulklassen, das täglich vor dem normalen Badebetrieb angeboten wird, bietet die DLRG-Gruppe am Montag einen Anfängerkurs im Rettungsschwimmen an. Gemeinsam mit der Schwimmabteilung des TV Rheinfelden können ebenfalls am Montag alle Kinder und auch Erwachsene, die das Seepferdchen machen wollen, das Abzeichen abnehmen lassen. Am Mittwoch offeriert die DLRG einen Kurs zur Verbesserung des Kraulstils.