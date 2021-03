Sportartikel Adidas will größeren Teil vom Milliardenmarkt des Sports

In den fünf Jahren 2021 bis 2025 soll der Gewinn jeweils um 16 bis 18 Prozent steigen, kündigte Konzernchef Kasper Rorsted am Mittwoch bei der Vorstellung der mittelfristigen Unternehmensziele an. Beim Umsatz werde im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr angepeilt.

"Die Sportartikelbranche wird bis 2025 um 100 Milliarden Euro wachsen", sagte Rorsted mit Blick auf den gesamten Markt. Der Sportmarkt wachse zweimal so schnell wie die gesamte Wirtschaftsleistung. China werde der größte Wachstumsmarkt sein. Um die Position gegenüber Weltmarktführer Nike und weiteren Wettbewerbern zumindest zu halten, hat Adidas einen eigenen Slogan als Motto für die nächsten Jahre kreiert: "Own The Game" (etwa: "Bestimme das Spiel"). "Wir wollen Marktanteile hinzugewinnen", sagte Rorsted.