Sportausschuss Rheinfelden: Leichtathletik-Nachtmeeting ist noch in der Schwebe

Ausblick: Für das laufende Jahr kündigte der Vorsitzende die Sportlerehrung für den 4. April, 18.30 Uhr, im Bürgersaal an. Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen soll am 10. August stattfinden. Gleichzeitig stellte Wild den neuen Platzwart des Europastadions, Walter Steiff, den Mitgliedsvereinen vor. In der Arbeitsgruppe Städtepartnerschaften wird künftig Thomas Rist von der Leichtathletikabteilung des TV Rheinfelden mitwirken.