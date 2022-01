Bundesliga-Rückrundenstart Eberl: Bayern möchten nach Corona-Fällen Spiel absetzen

"Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde", sagte Eberl bei einer Pressekonferenz der Borussia in Mönchengladbach. Er habe mit der Liga gesprochen und auch mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, berichtete Eberl. "Das ist nicht unsere Thematik", bemerkte er zur Entscheidung der Deutschen Fußball Liga. "Die Bundesliga entscheidet letztendlich, ob das Spiel stattfindet oder nicht", sagte Gladbachs Coach Adi Hütter. Er bereite sein Team weiter auf eine Austragung am 7. Januar (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) in der Münchner Arena vor. Am 19. Spieltag empfängt Gladbach den Tabellen-Vierten Bayer Leverkusen.

Trotz des schwierigen Rückrundenauftakts geht Gladbach selbstbewusst in das neue Jahr. "Wir haben jetzt eine Rückrunde vor der Brust, in der wir auch etwas erreichen können", sagte Eberl, obwohl der Champions-League-Achtelfinalist des Vorjahres die Hinserie in der Fußball-Bundesliga nur auf Rang 14 beendet hatte.