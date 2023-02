Sportkonferenz Selenskyj deutlich gegen Russlands Olympia-Teilnahme

"Dass das IOC russischen Sportlerinnen und Sportlern offenbar wieder die Tür öffnet und die Teilnahme an den Olympischen Spielen ermöglichen will, ist der völlig falsche Weg", hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Ende Januar gesagt. Die SPD-Politikerin ergänzte: "Der Sport sollte in seiner Verurteilung des brutalen Krieges, den Putin gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führt, klar sein. Große Sportereignisse finden nicht im luftleeren Raum statt." Russland hingegen betont, dass Sport und Politik getrennt werden müssten.