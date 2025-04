Sportlerehrung Weil am Rhein: Die Leidenschaft für Sport steht im Mittelpunkt

Sport mit Show-Effekt: Boxen Foto: Anita Indri-Werner

Stöcker bescheinigte den nominierten Sportlern „mit Fleiß, Disziplin und Leidenschaft“ Großartiges geleistet zu haben. Dabei gehe es nicht um Pokale und Medaillen. Vielmehr würden Grenzen überschritten und Herausforderungen angenommen. Sport verbinde Menschen. Er fördere Integration und schaffe ein starkes Miteinander, unabhängig von Herkunft, Alter oder körperlichen Voraussetzungen.

Die Stadt tut was für den Sport

Die Oberbürgermeisterin stellte zwei Projekte vor, die in diesem Jahr umgesetzt werden. Zum einen werde der Hallenboden in der Ötlinger Mehrzweckhalle erneuert, zum anderen erhalte der Sanitärtrakt im Sportzentrum Nonnenholz in den Flachdachbereichen ein neues Dach. Stöckers Dank galt den Präsidiumsmitgliedern des Turn- und Sportrings Weil am Rhein sowie den unterstützenden Unternehmen für deren Engagement.

Stöcker übernimmt die erste Ehrung

Stöcker übernahm selbst die Laudatio für die erste Ehrung. Nominiert zum Jugendsportler des Jahres waren Morris Betting, Justin Lippert und Noah Vollmer, alle vom Eisenbahner Sportverein (ESV) Weil am Rhein. Jugendsportler 2024 wurde Morris Betting.