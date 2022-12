Sportmix 18-jähriger Lörracher glänzt als Elfter

Bei der Anreise nach Les Deux Alpes wurde das Weltcup-Team Germany in den Dauphiné Alpen von herrlichem Sonnenschein und wunderbaren Pistenverhätnissen begrüßt. Nach einem freien Training und der Pistenbegehung fand am zweiten Tag die Qualifikation für die Renntage statt. Beeindruckt, aber nicht eingeschüchtert, schnallte Ulbricht sein Brett an und gab Gas. Leon qualifizierte sich bereits im ersten Lauf mit der sechzehnschnellsten Zeit für das erste Weltcuprennen. Leon Ulbricht war eine Hundertstelsekunde schneller als sein Teamgefährte Umito Kirchwehm, der in diesem Jahr bei Olympia in Peking startete. Hinter Martin Nörl, dem Weltcup-Sieger der vergangenen Saison, und Paul Berg war er in der Qualifikation der drittbeste Deutsche. Die Zusammensetzung der Erstrunden-Läufe ergab dann für den 18-jährigen eine Hammerbesetzung. Ulbricht fuhr in einem Lauf mit Nörl, Kirchwehm und dem US-Amerikaner und ehemaligen Weltmeister Hagen Kearney. Doch gefahren ist Leon nicht, weil das erste Weltcuprennen am Samstag wegen inakzeptablen Witterungsverhältnissen abgesagt wurde.