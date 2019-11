Sportmix 254 Starter sind Teilnehmerrekord

„Es ist einfach schön hier zu laufen, ich kommen gerne hierher“, freute sich Tareq nach seinem Erfolg über die Kurzstrecke. Zwei Runden lang waren zwei weitere Läufer an ihm dran geblieben, dann aber zündete er den Turbo und holte sich erneut den Bezirksmeistertitel.

Was ihn dabei noch besonders gefreut hatte, war die gelaufene Zeit. „9:50 Minuten, das ist wirklich in Ordnung“, zeigte er sich zufrieden. Platz zwei in dieser Konkurrenz belegte Jonas Mutter (LAC Freiburg) vor Yannik Probst (Regio Karlsruhe).

Zufrieden zeigte sich Tareq auch mit seiner Leistung beim späteren Lauf über die längere Distanz. Hier siegte er in 32:30 Minuten. „Ein wunderbares Training“, bekannte er. Training wofür? „Nun, in knapp zwei Wochen laufe ich beim Stadtlauf in Basel mit“, verriet Tareq, „und den habe ich bislang noch nicht gewinnen können.“

Gut in Szene gesetzt hat sich erneut Hanspeter Scherr (TuS Lörrach-Stetten). Der M 50-Mann lief auf der Langstrecke die zweitschnellste Zeit des Tages und gewann natürlich seine Alterskategorie. Magnus Gohn (Tsch Langenau) holte den Titel in der M 30. Auf der U18-Kurzstreckesicherte sich Clemens Hirz (Tsch Langnau) den Titel, in der U16 schaffte das Levi Cremer (TuS Lörrach-Stetten).

Bei den Frauen siegte über die Kurzstrecke Diana Heise (Tsch Langenau), über die Langdistanz Marianne Lechthaler (LG Hohenfels). Vereinskollegin Evi Polito lief in der Kategorie W 40, und das sogar in einer Zeit, die mehr als zwei Minuten schneller war als im Feld der Frauen, auf Platz eins. Luise Hildebrand (TuS Lörrach-Stetten) war in der Altersklasse U16 die Schnellste über die Kurzdistanz, in der U18 triumphierte Marie Wassmer (Tsch Langenau).