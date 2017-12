Sportmix 32. Auflage wohl die letzte

Raffael Schaffrik vom SV Waldkirch war der Schnellste bei der 32. Auflage des Nikolauslaufs in Badenweiler. Bei den Frauen war Lea Düppe (MTG Mannheim) nicht zu schlagen.

Badenweiler (anl). Schaffrik legte die 9,7 Kilometer lange Strecke in 33:17 Minuten zurück. Mit zwei Sekunden Rückstand folgte Yemane Gebrezgner (LAC Freiburg) vor Dominik Maier mit 34:30 Sekunden).

Erfolgreichster Teilnehmer aus dem Kreis Lörrach war Frank Adelmann aus Binzen, der als Siebter die Ziellinie in 36:34 Minuten überquerte und damit auch den ersten Platz in der Altersklasse M 35 belegte.

Schnellste Frau war Lea Düppe (MTG Mannheim) in 36:59 Minuten vor der Vorjahressiegerin Gertrud Wiedemann (Team Erdinger Alkoholfrei) in 37:28 Minuten. Dritte wurde Sabine Schmey in 40:14 Minuten.

Statt durch den Kurpark führte die neue Strecke – die in zwei Runden absolviert werden musste – in diesem Jahr von der René-Schickele Schule in Richtung Schweighof und zurück nach Badenweiler. Die abwechslungsreiche Strecke war damit identisch mit der des sommerlichen Feierabendlaufs und damit für die Läufer nicht unbekannt.

Die geänderte Streckenführung wurde vom Verein mit der Terminkollision mit dem Adventsmarkt in Kurhaus begründet. Für die Zuschauer wars schade, bekamen sie die Läufer doch nur zweimal zu sehen, und es fehlte die Kulisse von Kurhaus und Burgruine. „Jetzt ist es wie der Feierabendlauf – nur im Winter“, meinte eine Zuschauerin.

Es war wohl der letzte Nikolauslauf, der von den Akteuren des TuS Badenweiler organisiert wurde. Insgesamt 311 Teilnehmer hatten in den unterschiedlichen Disziplinen mitgemacht.