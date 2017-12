Sportmix Absturz nach Pause

Von Mirko Bähr

Weil am Rhein. Die Weiler Rollhockeyaner sind am Tiefpunkt angelangt. Eigentlich wollte man gegen Aufsteiger SC Thunerstern die ersten Punkte einheimsen. Nach dem 1:5 in der Vorwoche zuhause, setzte es jetzt auswärts eine 1:10 (0:2)-Klatsche. Die Leistung in der zweiten Hälfte war die eines Absteigers. Das Schlusslicht der Nationalliga A muss sich damit anfreunden, am Ende das Oberhaus nach vielen erfolgreichen Jahren verlassen zu müssen.

Am Thunersee kassierte der RSV Weil seine siebte Pleite im siebten Spiel. Die Tordifferenz spricht ebenso Bände: -35. „Das war gar nichts. Die Einstellung und der Wille haben dann nicht mehr gestimmt“, blickte RSV-Teamsprecher Felix Furtwängler auf die miserable zweite Hälfte zurück.

Die sechs Gästeakteure, die personell arg gebeutelt waren, da auch Spielertrainer Marc Werner aufgrund der Fingerverletzung passen musste, wurden vom Gastgeber regelrecht auseinandergenommen.

Mit einem 0:2-Rückstand war man in die Pause gegangen. „Da waren wir ja noch gut dabei, zwei Tore sind ja im Rollhockey nichts“, meint Furtwängler. Man hatte sich fest vorgenommen, es nach Wiederbeginn besser zu machen. Der Schuss ging nach hinten los. Elf Minuten später stand es bereits 6:1 für Thun. „Da ist uns das Spiel entglitten, wir sind nur hinterhergelaufen“, gibt Furtwängler zu.

SC Thunerstern - RSV Weil 10:1 (2:0). - Tore: 1:0 (9.) Raphael Rettenmund, 2:0 (19.) Wada, 3:0 (30.) Gian Rettenmund, 4:0 (31.) Tommasi, 4:1 (34.) Frank Werner, 5:1 (35.) Wagner, 6:1 (36.) Raphael Rettenmund, 7:1 (38.) Wagner, 8:1 (40.) Rui, 9:1 (43.) Fankhauser, 10:1 (44.) Rui. SR: Hinteregger/Gisler. Z.: 71.