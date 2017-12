Sportmix Alles in Butter beim Aufsteiger

Eine äußerst gelungene Hinrunde haben die Verbandsliga-Volleyballer des VC Weil da nach dem Aufstieg aufs Parkett gezaubert. Der Lohn: 20 Zähler auf dem Konto und Tabellenplatz drei nach neun Partien. Da kann man nun wirklich nicht meckern.

Von Mirko Bähr

Weil am Rhein. Alles in Butter beim VCW? „Wir wussten nicht, wie stark diese Liga ist. Dennoch war unser Ziel, vorne mitspielen, und das haben wir auch umgesetzt“, meint ein zufriedener Coach Martin Schaffner beim Heimspieltag am vergangenen Samstag zum Abschluss der Hinserie. Das Potenzial der Truppe ist groß. Und zumeist rief es der VCW auch ab.

„Bis auf einen „kleinen Schönheitsfehler“, wie Teamsprecher Heiko Meißner feststellt. Die Niederlage im fünften Satz beim SV Litzelstetten nagt immer noch gewaltig. Die Weiler führten da bereits mit 2:0-Sätzen, als sie zwei Gänge zurückschalteten und dafür bitter bestraft wurden. Statt mit möglichen sieben Siegen geht der VC nun mit sechs Erfolgen in die Winterpause. Statt auf Tabellenplatz zwei, was nun wirklich die Krönung gewesen wäre, springt vor Weihnachten Rang drei heraus. „Natürlich sind wir auch damit sehr zufrieden“, macht Meißner klar.

An der Tabellenspitze geht es eng zu

Zumal sich die Verbandsliga als sehr ausgeglichen präsentiert, vor allem im oberen Drittel. „Die ersten vier Mannschaften sind auf einem Niveau, da kann jeder jeden schlagen.“ So auch im letzten Hinrundenspiel gegen den Tabellenvierten USC Kon-stanz II. „Es war ein interessantes Spiel. Wir haben einen Satz gebraucht, um uns an die Spielweise des Gegners zu gewöhnen, der mit viel Auge, Spielwitz und Gefühl agiert hat“, lässt Meißner wissen.

Gegen Akteure, die bereits in der Regionalliga aufgeschlagen haben, war der VCW zunächst überfordert. „Danach haben wir uns kurz geschüttelt und konnten im zweiten Satz zeigen, dass wir zur Tabellenspitze gehören.“ Mit 10:25 ging Satz eins an die Equipe vom Bodensee, dann drehte Weil den Spieß um, siegte 25:19, um den dritten dann mit 17:25 abzugeben. Durchgang vier war wieder eine Sache für den VCW (25:19). „Ein Spiel auf Augenhöhe“, blickt Meißner zurück.

So musste also der Tie-Break entscheiden. „Da hat bei uns leider die Konzentration ein wenig nachgelassen, sodass wir Probleme in der Annahme und dem Angriff hatten.“ Mit 15:8 behielt Konstanz hier die Oberhand, entführte zwei Zähler aus der Humboldthalle.

Dort hatte zuvor der VCW nur zu Beginn Mühe gegen den Vorletzten SV Bohlingen, der mit viel Kampf versuchte, gegen den Favoriten zu bestehen. Erst als die Weiler ebenfalls fighteten, bekamen sie das Spiel immer besser in Griff. Satz eins ging mit 25:21 an den VCW, Durchgang zwei mit 25:17 und keinerlei Schwierigkeiten bereitete Bohlingen in Satz drei, der klar und deutlich mit 25:9 an die Hausherren ging.